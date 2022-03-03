Офтальмолог рассказал татарстанцам, что глаукома может возникнуть даже у молодых

Глаукома может возникнуть у людей даже в молодом возрасте. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Сергей Усманов.

«Пациенты бывают разного возраста. Не надо думать, что ты молодой и у тебя глаукомы не может возникнуть», – отметил спикер.

Специалисты советуют посещать раз в году после 40 лет врача-офтальмолога с обязательным измерением внутриглазного давления. Однако и до этого возраста очень важно появляться у глазного врача регулярно, особенно, если были замечены малейшие изменения состояния зрения.

«Вовремя выявленная глаукома – это сохраненное зрение нашему пациенту. Мы сможем, к сожалению, сохранить только то зрение, которое было выявлено на момент постановления диагноза. Мы не сможем излечить от глаукомы, вернуть то зрение, которое утрачено из-за нее, – мы можем только сохранить. Поэтому вопросы ранней диагностики, раннего выявления, своевременного хирургического лечения, безусловно, нужны», – отметила главный офтальмолог Управления здравоохранения Казани, заместитель главного врача поликлинической части Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

Врач добавила, что чем выше внутриглазное давление, тем меньше времени у офтальмологов на диагностику и лечение.

В это воскресенье, 6 марта, будет отмечаться Всемирный день борьбы с глаукомой.