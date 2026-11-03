Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение осенью

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» рассказал, что осенью на глаза влияет не только погода, но и сезонные простуды, которые вызывают сухость или слезотечение.

«С наступлением холодов глазам приходится подстраиваться под разные условия. Слезы на ветру – не признак того, что глазам не хватает увлажнения. Раздражение поверхности глаза, в том числе при сухости, может вызывать усиленное слезотечение. Из-за ветра влага с поверхности глаз испаряется быстрее. Глаза пересыхают, и зрение на время может становиться нечетким», – отметил Казанцев.

В ветреную погоду специалист советует прикрывать глаза очками с прилегающей оправой или широкими дужками, а в при слезотечении аккуратно промакивать глаза чистой салфеткой. Тревожным симптомом врач назвал слезотечение даже дома. В этом случае рекомендуется проверить, все ли в порядке с оттоком слез.

«В помещении не садитесь под прямой поток воздуха от обогревателя или вентиляции. При сухом воздухе может помочь увлажнитель, но его важно регулярно очищать по инструкции. За компьютером делайте короткие перерывы и не забывайте моргать чаще. Во время сосредоточенной работы мы моргаем реже, поэтому сухость и жжение могут усиливаться», – рассказал эксперт.

Казанцев также предупредил, что не стоит терпеть ежедневный дискомфорт или постоянно менять капли по чужим советам. Увлажняющие средства снимают симптомы, но, если они повторяются, важно выяснить их причину у офтальмолога.