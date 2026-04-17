Офтальмолог Павлова рассказала о вреде планшетов и телефонов для детей

Использование планшетов и телефонов противопоказано детям до трех лет. Об этом заявила врач-офтальмолог, сотрудница Института материнства и детства РГМУ Татьяна Павлова. Специалист утверждает, что при работе с данными устройствами нарушается процесс моргания, рефлекс блокируется на центральном уровне.

Павлова добавила, что детям от трех до шести лет можно пользоваться гаджетами до 20 минут в день, а детям от 7 до 10 лет — непрерывно не более 30–40 минут.

«Никаких экранов за час до сна — синий свет больше всего влияет на нарушение сна у ребенка», — предостерегла Павлова в беседе с «Радио-1».

Врач также отметила, что необходимо расслаблять мышцы глаз. Кроме того, можно порисовать глазами круги, волны, посмотреть в разные стороны.