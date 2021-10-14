Офтальмолог объяснила, сколько времени ребенок может проводить в гаджете без вреда глазам

Как долго ребенок может использовать гаджет без вреда для своих глаз, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала детский врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленара Ханифатуллина.

«В первую очередь дети сейчас очень много времени проводят с гаджетами: телефоны, компьютеры, планшеты. Конечно, это очень негативно сказывается на состоянии детского зрения. Рекомендованное время проведения с гаджетами не более 15–20 минут для ребенка. Конечно, можно несколько подходов в день, но это максимально», — заявила специалист.

Вместо гаджетов лучше выйти на прогулку. Гулять на свежем воздухе в течение двух часов в день — лучшая профилактика развития близорукости и ухудшения зрения у детей, подчеркнула детский врач.

По словам эксперта, дети до семи — восьми лет с трудом воспринимают мерцание монитора, это очень большая нагрузка для их глаз.

«Родители начинают с года уже давать планшеты, телефоны, мультфильмы. Это приводит к тому, что мы сталкиваемся с близорукостью не в подростковом возрасте, как это раньше было, а в четыре — пять лет», — добавила Ленара Ханифатуллина.