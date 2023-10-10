Офтальмолог РКОБ объяснила, почему даже с небольшим минусовым зрением лучше носить очки

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Даже со зрением до минус трех, когда кажется, что ты не видишь лишь самую малость, для здоровья лучше носить очки или сделать коррекцию. Причину этого на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучила заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

«Если раньше бытовало мнение, чтокоррекция зрения не нужна и достаточно видеть 60-70%, поскольку многие функции доступны, вплоть до вождения автомобиля, то теперь врачи считают, что необходимо делать полную коррекцию, чтобы снизить нагрузку на орган зрения», – отметила врач.

Елена Жиденко Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Офтальмолог объяснила, что лишняя нагрузка на глаза напрягает цилиарные мышцы, а это может привести к парезу аккомодации – спазму этой важной мышцы с последующим формированием ложной близорукости, которая будет усиливать уже имеющуюся близорукость. То есть зрение будет продолжать падать.

«Те, кто говоря, что и так хорошо видят и им ничего не нужно менять, просто адаптировались к имеющемуся зрению. Но после улучшения зрения такого пациента, он понимает, что раньше он не видел ничего. А для активной жизни нужно достаточно высокое зрение», – заключила Елена Жиденко.