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Офтальмолог РКОБ объяснила, почему даже с небольшим минусовым зрением лучше носить очки
Даже со зрением до минус трех, когда кажется, что ты не видишь лишь самую малость, для здоровья лучше носить очки или сделать коррекцию. Причину этого на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучила заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.
«Если раньше бытовало мнение, чтокоррекция зрения не нужна и достаточно видеть 60-70%, поскольку многие функции доступны, вплоть до вождения автомобиля, то теперь врачи считают, что необходимо делать полную коррекцию, чтобы снизить нагрузку на орган зрения», – отметила врач.
Офтальмолог объяснила, что лишняя нагрузка на глаза напрягает цилиарные мышцы, а это может привести к парезу аккомодации – спазму этой важной мышцы с последующим формированием ложной близорукости, которая будет усиливать уже имеющуюся близорукость. То есть зрение будет продолжать падать.
«Те, кто говоря, что и так хорошо видят и им ничего не нужно менять, просто адаптировались к имеющемуся зрению. Но после улучшения зрения такого пациента, он понимает, что раньше он не видел ничего. А для активной жизни нужно достаточно высокое зрение», – заключила Елена Жиденко.
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