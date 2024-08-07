Офтальмолог объяснила, чем опасна близорукость для детей

Примерно половина детей сегодня имеют аномалии рефракции, чаще всего это близорукость. Количество плохо видящих детей продолжает расти. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, врач-офтальмолог Ольга Зверева.

«В такой статистике виновата работа глаз на близком расстоянии, большие зрительные нагрузки, которые начинаются у детей буквально с годовалого возраста. Дети еще не умеют даже ходить, но они уже умеют нажимать на кнопки гаджета», – отметила офтальмолог.

Ольга Зверева добавила, что рост близорукости – не очень хорошая тенденция, ведь это фактор риска для развития дегенеративных заболеваний, например, глаукомы.

«Глаукома встречается у пациентов с близорукостью, по разным данным, в 5-10 раз чаще, чем у пациентов без близорукости. Это связано с нарушением склеральной оболочки глаза, то есть биомеханических свойств глаза – он более растянут, идут сосудистые изменения – истончение сосудистой оболочки, и происходит нарушение питания глазного яблока. В результате глаукома может возникнуть у молодых людей с близорукостью в возрасте 30-40 лет, тогда как у пациентов с нормальным зрением она обычно проявляется в 55-60 лет», – рассказала офтальмолог.

Еще одно опасное последствие «минусового» зрения – отслойка сетчатки.

Ольга Зверева рекомендовала родителям детей с плохим зрением уделять особое внимание проверке глаз. Важно не только контролировать снижение остроты зрения, но и проводить ультразвуковое исследование для отслеживания размера глазного яблока.