Офтальмолог объяснил, почему возникает синдром сухого глаза

Синдром сухого глаза сегодня часто называют «офисной пандемией» и связывают прежде всего с длительной работой за компьютером. Однако, по словам профессора, офтальмохирурга Игоря Азнауряна, сама проблема не нова – раньше ее просто не умели точно диагностировать.

В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что методы исследования слезной жидкости появились сравнительно недавно – во многом благодаря развитию лазерной коррекции зрения.

По его словам, гаджеты действительно могут усиливать сухость глаз, но не являются основной причиной заболевания. Важную роль играет климат.

«Я смотрю арабских пациентов, которые вообще в компьютер не смотрят, а у них сплошь и рядом сухие глаза, виной этому – климат. А то, что мы с вами сидим и «пилим» в компьютер весь день, – это, безусловно, способствует тому, что притупляется реакция роговицы на сухость. Для профилактики – чаще моргать. Когда хочется моргнуть – надо это делать, не сдерживая себя», – отметил врач.

Тем, кто уже столкнулся с проблемой, специалист советует не закапывать «искусственную слезу», а лечить причину.

«Есть технологии, которые позволяют вылечить синдром сухого глаза, заставить слезную железу продуцировать больше слезы. Это консервативные, нехирургические методы», – добавил он.