Офтальмолог об отслоении сетчатки: «Гаджеты ведут к близорукости и на операционный стол»

Все чаще татарстанцы обращаются к офтальмологам с отслоением сетчатки глаза. Среди пациентов с такой тяжелой патологией врачи видят много молодых людей. На вопросы о том, как предупредить отслоение сетчатки, заметить первые ее симптомы, и почему во всем виноваты гаджеты, «Татар-информ» нашел ответы в Республиканской офтальмологической больнице.

С отслоением сетчатки пациенты обращаются к офтальмологам все чаще и чаще Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Всегда хорошо видела. Даже не думала, что такое случится…»

В июне у Анисы Шарафутдиновой в область стекловидного тела глаза просочилась кровь. Случился, так называемый гемофтальм – кровоизлияние в стекловидное тело, один глаз перестал видеть наполовину. Лечилась женщина в больнице в Набережных Челнах. Местные офтальмологи ей помогли.

Про такую болезнь Аниса Вагизовна даже не слышала, пока врачи не поставили ей диагноз.

«10 августа гемофтальм повторился, но он был более обширный. Я обратилась сюда – в республиканскую клинику. Мне провели осмотр и сказали, что надо делать операцию», – рассказала она.

Одним глазом она не видела вообще. Врачи объяснили, что у женщины произошла отслойка сетчатки. Ей сделали операцию, которая, по словам самой пациентки, прошла очень хорошо. Врачи и медсестры были очень отзывчивыми.

Софья Булгар отмечает, что частое использование телефона вносит свой вклад в ухудшение состояния сетчатки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Врач-офтальмолог РКОБ, доцент кафедры офтальмологии КГМА Софья Булгар, которая проводила операцию, объяснила, что стекловидное тело внутри глаза заменили силиконовым маслом.

В перспективе врачи будут наблюдать пациентку. Через месяц-полтора проверят, расправилась ли сетчатка, измерят остроту зрения, внутриглазное давление. После этого будут планировать следующую операцию, во время которой силиконовое масло удалят, а специальный адаптированный физиологический раствор зальют на его место.

Почему начались проблемы с глазами, женщина точно не знает. Летом она как обычно трудилась в огороде, конечно, перенапрягалась, поднимала тяжести.

Аниса использует гаджеты, общается в них с детьми и внуками, любит посидеть в мессенджере.

Аниса Шарафутдинова благодарна врачам за успешно проведенную операцию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Софьи Булгар, заболевание у пациентки могло возникнуть из-за тяжелого физического труда, а частое использование телефона внесло свой вклад в ухудшение состояния сетчатки.

Причиной отслойки могут быть разные: травмы глаз, воспалительные заболевания глаза, чрезмерные физические нагрузки, врожденные особенности строения оболочек глаза, опухоли.

«У меня глаза всегда очень хорошо видели даже издалека, все у меня было отлично. Я не обращалась к врачам. Даже не думала, что такое случится когда-нибудь», – призналась Аниса Шарафутдинова.

Пациентка передает свои врачам и медсёстрам огромное спасибо и желает крепкого здоровья.

Что такое отслоение сетчатки?

По словам эксперта, ткани глаза похожи на клетки головного мозга – они высоко специфичны и организованы, затрачивают большое количество энергии. Глазу необходимо постоянное поступление питательных веществ. Если питания недостаточно, клетки перестают работать. Они истончаются, а где тонко, там и рвется.

Отслоение сетчатки требует немедленного хирургического вмешательства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отслойка сетчатки – это когда между нейроэпителием и пигментным эпителием сетчатки затекает жидкость через разрыв. Отслаивает его и этот нейроэпителий перестает получать питание и перестает функционировать», – отметила Софья Булгар.

Врач подчеркнула, что отслоение сетчатки требует немедленного хирургического вмешательства. Врачи расправляют сетчатку, а разрыв обваривают лазером, после закачивают специальный раствор, чтобы вернуть функции сетчатки. Она возвращается на место, получает питание, ее функции восстанавливаются. После улучшения состояния глаза, состав меняют.

«Чем быстрее мы проведем операцию, тем больше функций восстановится, тем более высокую остроту зрения мы получим. Некоторые пациенты к нам приходят через месяц, иногда через три, мы можем им сетчатку расправить, вернем ее на свое положение, но функцию зрения в том же объеме, какой она была, мы вернуть не сможем», – добавила врач.

Гаджеты ведут к близорукости, близорукость – к отслоению сетчатки

С отслоением сетчатки пациенты обращаются все чаще и чаще. Если 20 лет назад операция по ее восстановлению была редкостью, поступали одни-два пациента в неделю, то сейчас эти операциивстали на поток. В неделю оперируют 7-10 человек.

Пациенты поступают уже с 20 лет. А молодежи с плохим зрением, констатируют врачи, становится все больше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врач добавила, что такая статистика связана с экологией, психологическим напряжением людей, высоким ритмом жизни, ухудшением качества продуктов питания.

«Если говорить об этой патологии, контингент молодеет», – заметила доктор.

Риск возникновения отслойки сетчатки увеличивается с возрастом, но в последние годы поступают и молодые пациенты – уже с 20 лет. Основная группа риска – это люди с слабой и средней степенью близорукости. А молодежи с плохим зрением, констатируют врачи, становится все больше.

«Количество случаев близорукости увеличилось. А это произошло, потому что потенциальный пациент – ребенок – зависает в гаджетах, он не соблюдает режим нагрузки. Когда человек длительное время проводит в телефоне, с расстоянием от экрана меньше 30 сантиметров и кривой спиной. Происходит спазм аккомодации – перенапрягаются мышцы, это приводит к постепенному формированию близорукости», – рассказала офтальмолог.

Близорукость передается по наследству. Люди, которые знают, что у родителей были проблемы со зрением, должны еще более осторожно относится к компьютерам, телефонам и планшетам, не поднимать тяжести и обязательно должны обследоваться у врача-офтальмолога, а не только обращаться в оптику, если понадобились очки.

Близорукие люди обязательно должны приходить к офтальмологу, хотя бы один раз в год.​

Взрослым «залипать» в телефоне можно максимум 30 минут, после этого должен быть обязательный перерыв Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сколько и как можно сидеть в телефоне?

Офтальмолог рассказала, что взрослым «залипать» в телефоне можно максимум 30 минут, после этого должен быть обязательный перерыв. Нужно закрыть глаза, сделать зрительную гимнастику.

«Смысл в том, чтобы разгрузить мышцы, которые у нас перенапряжены. Из-за перенапряжения нарушается кровоснабжение головы, соответственно, глаза. Во время отдыха важно расслабить мышцы глаза, которые обеспечивают изменения аккомодации», – добавила врач.

Если перед глазом появилась словно занавеска – черная наплывающая с любой стороны, обращаться к врачу необходимо, не теряя ни секунды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Занавеска в глазах – срочно в больницу

Заметить начало проблем с сетчаткой довольно просто. Первый настораживающий признак – этопоявление искр, фосфенов, вспышек, молний в глазах.

«Это первые признаки, после которых надо обязательно обратиться к офтальмологу. Он осмотрит пациента, максимально расширив его зрачок, и осмотрит глазное дно. Если офтальмолог увидел, что у него все в порядке, сетчатка лежит, пациента отпускают, предлагая прийти на повторный осмотр через полгода», – отметила врач.

Если перед глазом появилась словно занавеска – черная наплывающая с любой стороны, обращаться к врачу необходимо, не теряя ни секунды. В срочном порядке можно приехать в кабинет неотложной помощи РКОБ на Бутлерова, 14, офтальмологи работают там круглосуточно.

По словам офтальмолога, отслойка сетчатки – не приговор. Важно лишь вовремя обратиться к специалистам за помощью. После высокотехнологичной операции человек будет видеть, как раньше хорошо. В случае позднего обращения, офтальмологам придется проводить несколько операций, поскольку высок риск рецидива. Можно потерять зрение навсегда.

А заметить изменения в состоянии глаз поможет ежегодное прохождение диспансеризации. В идеале, навещать офтальмолога нужно раз в полгода.