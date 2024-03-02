Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Офтальмолог: Каждый 4-й человек в мире имеет проблемы со зрением, но 80% обратимы
Каждый четвертый человек в мире имеет проблемы со зрением. Это порядка 2,2 млрд, причем почти половина не получает своевременную помощь, заявила в интервью для «Татарстан-24» заслуженный врач республики, офтальмолог Елена Жиденко.
Специалист отметила, что около 80% со зрением в мире имеют обратимый характер.
«Миопия распространенная, но далеко не единственная проблема органа зрения, — ответила она на вопрос о возможности излечить близорукость. — Близорукость можно cкорректировать очками, контактными линзами либо провести лазерную коррекцию зрения. Можно предложить оперативное вмешательство на хрусталике с имплантацией интраокулярной линзы, которая позволит cкомпенсировать близорукость, астигматизм и даже пресбиопию. Тем не менее, к сожалению, все признаки и проблемы близорукого глаза на этом не закончатся».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»