Офтальмолог: Covid-19 может вызывать катаракту и конъюнктивит

Последствиями коронавирусной инфекции могут стать заболевания органов зрения, в том числе катаракта и конъюнктивит. Об этом рассказала доктор медицинских наук, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

Также, по ее словам, коронавирус может негативно повлиять на состояние зрительных нервов.

«Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты», — объяснила специалист в беседе с Lenta.ru.

Однако офтальмологические проявления все же вторичны, несмотря на то что вирус может попасть в организм через слизистую глаза.