Офорты к «Мертвым душам», французский шансон: в Казани открывается выставка Шагала

В течение трех месяцев в Казани можно будет увидеть оригинальную графику известнейшего художника-авангардиста ХХ века Марка Шагала. Более 130 его произведений из частной коллекции презентует в двусветном пространстве Галереи современного искусства Музей ИЗО Татарстана. Вернисаж намечен на 19:00 25 марта.

«Главная ценность наших экспонатов – в их редкости и оригинальности. И то, что все эти разные по периодам и техникам работы удалось собрать в одном месте и в одном проекте. Особо выделить какую-то одну работу в экспозиции невозможно. Лишь вместе они становятся проводниками идеи, которую мы хотели донести до зрителя. Убери какую-то одну из экспозиции – волшебство исчезнет», – рассказал «Татар-информу» представитель коллекционера Павла Башмакова.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят знаменитые офорты к «Мертвым душам» Николая Гоголя, литографии на библейские сюжеты, произведения, связанные с малой Родиной художника – Витебском и с Парижем, а также работы, посвященные его жене и музе Белле – словом, ретроспективу важнейших этапов творчества Марка Шагала. Так, уверяют организаторы, гости выставки не только откроют для себя палитру графического наследия художника, но и совершат вместе с ним «полет» над бытием человечества: от сотворения мира через эпоху помещичьей России, где родился, вырос и встретил свою любовь Шагал, до важных политических событий ХХ века.

«Мы готовим красиво оформленную входную зону, эффектную фотозону с летящими фигурами влюбленных Марка Шагала и Беллы. Экспозиция будет сопровождаться музыкой (французский шансон с аккордеоном), благодаря чему знакомство с выставкой будет ещё приятнее», – подчеркнул собеседник.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Павел Башмаков, напомним, ранее уже привозил в Казань выставку из своего собрания художественных произведений. С небывалым аншлагом весной 2023 года в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открывалась выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Основанная коллекционером петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery известна в России своими арт-проектами и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.

Выставке «Марк Шагал. Под единым небом» название дало посвященное художнику стихотворение Андрея Вознесенского. В нем повторяется строка «Под небом единым жив человек» – символ того, что где бы ни создавал свои произведения художник-эмигрант, небо над ним было то же, смыслы в свои работы он вкладывал те же. Марк Шагал, напомним, прожил 98 лет (до 1985 года), большую часть жизни он провел во Франции.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка «Марк Шагал. Под единым небом», впервые представленная осенью 2023 года в Санкт-Петербурге, будет гостить в Казани до 29 июня. Специально для столицы Татарстана она дополнена 20 новыми экспонатами.