Офорты к «Мертвым душам», французский шансон: в Казани открывается выставка Шагала
В течение трех месяцев в Казани можно будет увидеть оригинальную графику известнейшего художника-авангардиста ХХ века Марка Шагала. Более 130 его произведений из частной коллекции презентует в двусветном пространстве Галереи современного искусства Музей ИЗО Татарстана. Вернисаж намечен на 19:00 25 марта.
«Главная ценность наших экспонатов – в их редкости и оригинальности. И то, что все эти разные по периодам и техникам работы удалось собрать в одном месте и в одном проекте. Особо выделить какую-то одну работу в экспозиции невозможно. Лишь вместе они становятся проводниками идеи, которую мы хотели донести до зрителя. Убери какую-то одну из экспозиции – волшебство исчезнет», – рассказал «Татар-информу» представитель коллекционера Павла Башмакова.
Посетители увидят знаменитые офорты к «Мертвым душам» Николая Гоголя, литографии на библейские сюжеты, произведения, связанные с малой Родиной художника – Витебском и с Парижем, а также работы, посвященные его жене и музе Белле – словом, ретроспективу важнейших этапов творчества Марка Шагала. Так, уверяют организаторы, гости выставки не только откроют для себя палитру графического наследия художника, но и совершат вместе с ним «полет» над бытием человечества: от сотворения мира через эпоху помещичьей России, где родился, вырос и встретил свою любовь Шагал, до важных политических событий ХХ века.
«Мы готовим красиво оформленную входную зону, эффектную фотозону с летящими фигурами влюбленных Марка Шагала и Беллы. Экспозиция будет сопровождаться музыкой (французский шансон с аккордеоном), благодаря чему знакомство с выставкой будет ещё приятнее», – подчеркнул собеседник.
Павел Башмаков, напомним, ранее уже привозил в Казань выставку из своего собрания художественных произведений. С небывалым аншлагом весной 2023 года в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открывалась выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Основанная коллекционером петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery известна в России своими арт-проектами и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.
Выставке «Марк Шагал. Под единым небом» название дало посвященное художнику стихотворение Андрея Вознесенского. В нем повторяется строка «Под небом единым жив человек» – символ того, что где бы ни создавал свои произведения художник-эмигрант, небо над ним было то же, смыслы в свои работы он вкладывал те же. Марк Шагал, напомним, прожил 98 лет (до 1985 года), большую часть жизни он провел во Франции.
Выставка «Марк Шагал. Под единым небом», впервые представленная осенью 2023 года в Санкт-Петербурге, будет гостить в Казани до 29 июня. Специально для столицы Татарстана она дополнена 20 новыми экспонатами.