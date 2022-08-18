Быстро и в любое время: оформление недвижимости в Татарстане цифровизировано на 90%

При оформлении недвижимости в Татарстане 90% услуг предоставляется в электронном виде, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

«В настоящее время Росреестр Татарстана предоставляет 90% услуг в электронном виде. Безусловным преимуществом сервисов является их доступность „24/7“ 365 дней в году. Благодаря проделанной работе сегодня мы существенно сократили сроки учетно-регистрационных действий», – заявил руководитель татарстанского ведомства Азат Зяббаров.

Так, сроки регистрации по бытовой недвижимости теперь составляют не более 5 дней, рассказал он. Для представителей малого и среднего бизнеса также установлены максимально короткие сроки регистрации, а Национальная система пространственных данных поможет существенно повысить качество оказываемых услуг и перейти в дальнейшем на стопроцентное электронное взаимодействие.