Оформление пособий для семей с детьми-инвалидами предлагают перевести в Госуслуги

Депутаты Госдумы направили обращение министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с предложением перевести оформление льгот для родителей детей-инвалидов полностью в онлайн-формат через портал Госуслуги. Письмо, подписанное во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, имеется в распоряжении «ТАСС».

Авторы инициативы указывают, что сейчас родителям детей-инвалидов приходится неоднократно лично обращаться в органы социальной защиты, МФЦ и другие ведомства для оформления пособий и льгот. Это происходит несмотря на заявленный курс на цифровизацию государственных услуг.

По мнению депутатов, для семей, воспитывающих ребенка с тяжелыми нарушениями здоровья, такие визиты связаны с серьезными трудностями. Речь идет о необходимости транспортировать ребенка, ожидать в очередях и подстраивать время приема под медицинские процедуры.

Депутаты считают необходимым обеспечить возможность оформления всех федеральных и региональных пособий и льгот для родителей детей-инвалидов полностью в электронном виде через Госуслуги, исключив обязательные личные визиты.

Авторы обращения полагают, что реализация этой инициативы позволит снизить административную нагрузку на такие семьи, сделает меры социальной поддержки более доступными и будет соответствовать государственной политике цифровой трансформации социальной сферы.