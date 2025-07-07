Оформление авто и документов для иностранцев станет дороже

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение с сентября 2025 года новых государственных пошлин, а также повышение уже действующих сборов для автовладельцев и иностранных граждан. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Среди предложенных изменений – увеличение пошлины за получение паспорта транспортного средства: с 800 до 1200 рублей. Внесение изменений в уже оформленный ПТС подорожает с 350 до 525 рублей. Значительно вырастет стоимость выдачи свидетельства о регистрации: бумажного – до 1500 рублей, пластикового – до 4500 рублей. За получение водительского удостоверения нового поколения придется заплатить 6000 рублей вместо текущих 3000, а за национальные права на пластиковой основе – 4000 рублей вместо 2000. Международное водительское удостоверение обойдется в 3200 рублей, в два раза дороже, чем сейчас. За допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов пошлина увеличится с 1500 до 2250 рублей, а за продление допуска – с 1000 до 1500.

Также предлагается ввести новый сбор в размере 500 рублей за внесение информации в автоматизированную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты. Автошколы при получении заключения о соответствии своей учебной базы установленным требованиям будут платить 15 тысяч рублей.

Для мигрантов также предусмотрены нововведения. За постановку на учет по месту пребывания придется заплатить 500 рублей, за продление временного пребывания – 1000 рублей. Регистрация по месту жительства для иностранных граждан подорожает более чем в два раза – с 420 до 1000 рублей. За оформление или продление патента на работу будет установлена пошлина в размере 4200 рублей. Такая же сумма потребуется для продления разрешения на работу. Внесение изменений в разрешение или получение его дубликата обойдется в 2100 рублей.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.