Оформить инвалидность или повысить пенсию – как лже-юристы обманывают жителей Татарстана

Жители республики все чаще становятся жертвами лже-юристов, вымогающих у них деньги за услуги, которые даже не собирались оказывать. Чем грозит «бесплатная юридическая консультация», и какие уловки используют мошенники для обмана людей ИА «Татар-информ» рассказала старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова.

Старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова

Фото: архив ИА «Татар-информ»

В последние два года в прокуратуру Татарстана стало поступать немало жалоб на мошенников, которые наводнили юридический рынок республики. Лжеюристы уже придумали не один десяток способов, как, не оказывая никакой реальной помощи, заработать на своих клиентах.

У большинства из них можно увидеть заманчивую рекламу с обещанием добиться «нужного решения по самому сложному делу» и с притягательной статистикой юрфирмы – «99% выигранных дел». Таким громким слоганам не стоит верить на слово, поскольку за красивыми обещаниями зачастую скрываются обыкновенные мошенники.

Как рассказала ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова, наказать юридические компании за подобный обман непросто, поэтому гражданам стоит быть предельно внимательными.

По ее словам, большинство жалоб, поступивших в надзорное ведомство за последние пару лет, касались группы юридических фирм, работающих в Казани. Причем, часть из них ведет «агрессивную», по-другому не назовешь, рекламу о якобы бесплатной юридической помощи, фактически заталкивая людей в кредиты для оплаты услуг, которые им в итоге не оказывают.

Деятельность направлена на доверчивых людей с низкой правовой грамотностью

«Удивительно, но, когда на приеме в прокуратуре у граждан спрашивают, как же вы обратились в эту фирму за бесплатной юридической помощью, а заплатили огромные суммы денег. Ответ, как правило, предельно прост: "Не знаю, так получилось"», – поделилась Петрова.

Как правило, жертвами таких лже-юристов становятся доверчивые люди, которые попали в сложные жизненные обстоятельства и рассчитывают, что специалисты помогут им из них выбраться.

В последние два года в прокуратуру Татарстана стало поступать немало жалоб на мошенников, которые наводнили юридический рынок республики Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Среди них часто встречаются пенсионеры, которые верят обещаниям «профессионалов» добиться ежемесячной прибавки к пенсии. На уловки мошенников также попадаются малоимущие граждане, которые по-своему борются с неподъемными для них выплатами за услуги ЖКХ.

Добиться увеличения социальных выплат при помощи юристов пытаются инвалиды, имеющие различные ограничения по состоянию здоровья. К ним также обращаются жители отдаленных районов республики, не сталкивавшиеся с обманом, и не ожидающие какого-либо подвоха, тем более со стороны, как они полагают, профессиональных юристов.

«Лица, имеющие серьезное уголовное прошлое, в такие организации не пойдут, да и «псевдо юристы» вряд ли будут с ними работать: "Рыбак рыбака видит из далека"», – отметила спикер.

Оформить инвалидность, узаконить перепланировку, повысить пенсию – услуги на любой вкус

Отметим, что работники этих компаний не отказывают своим клиентам ни в каких просьбах, обещая положительно решить любой юридический вопрос, даже если это не предусмотрено законом. Они пользуются низкой правовой грамотностью обратившегося человека и усыпляют его бдительность, заваливая его бесчисленными юридическими терминами.

К примеру, они могут пообещать, что обратившись в суд, добьются признания человека, имеющего ряд заболеваний, инвалидом. Причем первое время после обращения клиента они активно создают видимость проводимой работы – пишут стандартное заявление в суд, которое, как правило, не рассматривается в силу различных причин. Предварительно за свои услуги они могут запросить 30-40 тысяч рублей.

«Они могут пообещать, что обратившись в суд, добьются признания человека инвалидом. Причем первое время после обращения клиента они активно создают видимость проводимой работы Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Также они обещают легко «узаконить» перепланировку за 35 тысяч рублей или же легко, но только «на словах», повысить размер получаемой пенсии.

«Одним из элементов воздействия на «клиента» является демонстрация от него обращения в прокуратуру Республики Татарстан. Гражданин, увидев свое заявление «такого уровня» теряет бдительность. Его убеждают, что все обязательства на «энную» сумму юридической фирмой исполнены, а письменное обращение в органы прокуратуры преподносят как результат высшей «юридической деятельности», – рассказала Петрова.

«Инсценировка бурной деятельности»

Схема работы этих фирм, наряду с назойливой рекламой, это своего рода «инсценировка бурной деятельности». В офисе компании вам могут предложить попить чайку, кофе, персонал бархатным голосом будет интересоваться вашими проблемами – то есть пытаться любыми путями усыпить вашу бдительность.

«При этом они же станут вас предупреждать о недопустимости обращения в другие юридические фирмы или к другим юристам. Для чего спросите вы? А для того, чтобы другие юристы не рассказали вам, что вас просто обманывают», – поделилась старший помощник прокурора.

«Часто встречаются пенсионеры, которые верят обещаниям «профессионалов» добиться ежемесячной прибавки к пенсии» Фото: архив ИА «Татар-информ»

В обращениях в прокуратуру, обманутые клиенты зачастую сообщают, что информацию о той или иной юридической организации, им сообщили каком-либо государственном органе. Петрова отметила, что это может быть расценено как нарушение законодательства о государственной, муниципальной службе, о противодействии коррупции и о защите конкуренции.

Если юридическая фирма, в которую вы обратились за помощью, не выполняет свои обязательства, а кормит вас обещаниями в ближайшее время решить «возникшую проблему», «наказать» виновного специалиста, вернуть деньги или перезвонить через 5, 10 дней – очевидно, что вы попали в «тиски» к мошенникам.

Таким отговорками они добиваются, что клиент «перегорит», «устанет», другими словами «подарит» им эти деньги. Зачастую это срабатывает.

Проблема в том, что гражданин ставит свою подпись «везде, куда покажут»

«В чем сложность в оперативном решении вопросов для правоохранительных органов? В том, что гражданин ставит свою подпись «везде, куда покажут». В результате создаются ситуации, когда его ориентируют на решение проблемы в гражданско-правовой плоскости, то есть не выносят даже процессуального решения в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», – поделилась Петрова.

По ее словам, надеяться на то, что такая фирма будет дорожить своей репутацией в таких случаях не приходится. Вся деятельность подобных компаний рассчитана на то, чтобы молниеносно, путем агрессивной рекламы, собрать богатый «урожай» с населения, а через некоторое время, год или полтора деятельности, сменив название фирмы обосноваться уже под другой вывеской в другом конце города и продолжить работать том же духе.

«Компании, которые категорично не возвращают деньги обманутым заявителям, рискуют в конечном итоге быстрее стать фигурантами уголовных дел» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Причем ряд фирм работают по определенной стратегии. Зная свою неправоту, они при определенном напоре от пострадавших клиентов – заявления в правоохранительные органы, обращения в суд – добровольно возвращают часть или полную сумму денег. Это дает им возможность далее продолжать свою деятельность, пусть с небольшими издержками.

«Те же, которые категорично не возвращают деньги обманутым заявителям, когда критическое количество заявителей становится очевидным для возбуждения уголовного дела, рискуют в конечном итоге быстрее стать фигурантами таких уголовных дел», – отметила спикер.

Свои взаимоотношения с клиентами юридические организации оформляют «Договором об оказании юридических услуг», который заполняют такими многозначными позициями как, правовой анализ ситуации, подбор нормативно-правовых актов, представление интересов заказчика в возврате денежных средств с выездом представителя и подготовкой необходимых документов.

Другими словами – это все общие фразы, за которыми ничего не кроется, поэтому привлечь к ответственности руководителей таких компаний весьма непросто.

«Всего на такие так называемые юридические фирмы в 2020 году только в аппарат прокуратуры республики поступило более 24 обращений, часть из которых коллективные с подписями более 30 человек», – заметила Петрова.

«Хотелось бы напомнить гражданам, что на основании ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной и негосударственной систем» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Граждане имеют право на бесплатную юридическую помощь

Учитывая большое количество мошенников на юридическом рынке республики, к поиску профессионалов нужно относиться с большой ответственностью, поскольку попытка с ходу найти нужного специалиста может печально завершится.

«Хотелось бы напомнить гражданам, что на основании Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной и негосударственной систем», – обратилась к жителям республики Петрова.

Она отметила, что согласно закону «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан», бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной формах, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.

Этот же закон устанавливает перечень категорий населения, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи. К ним относятся граждане пожилого возраста, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны войны, дети-инвалиды, дети-сироты, а также пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.