Оформить европротокол теперь можно онлайн в приложении «Госуслуги Авто»

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в приложении «Госуслуги Авто», с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова полицейских и заполнения бумажного бланка.

Само приложение «Госуслуги Авто» заработало для всех желающих пользователей в сентябре прошлого года по нацпрограмме «Цифровая экономика». С тех пор приложение скачали уже более 1,6 миллиона раз. Главной его функцией стала возможность загрузить свидетельство о регистрации авто и предъявлять его инспектору в электронном виде.

«Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет ещё более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг», – подчеркнул зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чтобы оформить электронный европротокол, нужно указать информацию об автомобилях и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать его нарисованную схему, сделать фото самой аварии, а также указать, присутствуют ли повреждения авто либо разногласия с другим водителем.

К тому же достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено только у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность всех введенных данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако тем не менее быстрее и удобнее оформлять европротокол онлайн будет с двух устройств. Так, оформление займет не больше получаса.

Если же водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

«Ещё одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – добавил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба водителя должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а ущерб не должен быть причинен чему-то, кроме автомобилей.

Какую сумму страхового возмещения возместят и при каких условиях:

до 400 тысяч рублей – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;

до 100 тысяч рублей – если у водителей есть разногласия, но при этом они сделали фотофиксацию или, наоборот, если у них нет разногласий, но фотофиксацию повреждений они делать не стали;

если участники не сделали фотофиксацию и у них есть разногласия, то в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Помимо этих функций, в приложении «Госуслуги Авто» уже можно:

хранить свидетельство о регистрации авто и предъявлять его в электронном виде автоинспектору;

передавать электронное свидетельство о регистрации другому человеку;

получать уведомления о штрафах и оплачивать их онлайн;

получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об авто;

записываться в ГИБДД для регистрации авто или замены прав.

Планируется, что в скором будущем в приложении можно будет загружать и предъявлять инспекторам водительские права в электронном виде.