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Офисы МФЦ в Татарстане изменят режим работы из-за праздника
В связи с предстоящим праздниками график работы отделений МФЦ в Татарстане изменится. Так, 8 марта является выходным днем, а 7 марта во всех офисах рабочий день будет сокращен на 1 час.
В Казани отделы Зареченский, Гагаринский, Южный, Советский, Московский, Дербышинский, Юдинский, Авиастроительный 7 марта будут работать с 8.00 до 16.00, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, в ЖК «Салават Купере» – с 11.00 до 19.00.
Набережно-Челнинский и Тукаевский филиалы МФЦ будут работать с 11.00 до 19.00.
Альметьевский, Елабужский, Лениногорский, Нижнекамский, «Студенческий» по Нижнекамску, Заинский, Чистопольский, Агрызский, Арский, Буинский, Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский филиалы – с 9.00 до 19.00.
Филиал «МФЦ – Молл» по Нижнекамску будет принимать посетителей с 8.00 до 16.00. Азнааевский, Бавлинский, Бугульминский, Зеленодольский, Нурлатский, Высокогорский филиалы – с 8.00 до 19.00
Остальные районные филиалы будут работать с 8.00 до 18.00, сообщается на сайте «Мои документы».
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