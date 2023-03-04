Офисы МФЦ в Татарстане изменят режим работы из-за праздника

В связи с предстоящим праздниками график работы отделений МФЦ в Татарстане изменится. Так, 8 марта является выходным днем, а 7 марта во всех офисах рабочий день будет сокращен на 1 час.

В Казани отделы Зареченский, Гагаринский, Южный, Советский, Московский, Дербышинский, Юдинский, Авиастроительный 7 марта будут работать с 8.00 до 16.00, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, в ЖК «Салават Купере» – с 11.00 до 19.00.

Набережно-Челнинский и Тукаевский филиалы МФЦ будут работать с 11.00 до 19.00.

Альметьевский, Елабужский, Лениногорский, Нижнекамский, «Студенческий» по Нижнекамску, Заинский, Чистопольский, Агрызский, Арский, Буинский, Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский филиалы – с 9.00 до 19.00.

Филиал «МФЦ – Молл» по Нижнекамску будет принимать посетителей с 8.00 до 16.00. Азнааевский, Бавлинский, Бугульминский, Зеленодольский, Нурлатский, Высокогорский филиалы – с 8.00 до 19.00

Остальные районные филиалы будут работать с 8.00 до 18.00, сообщается на сайте «Мои документы».