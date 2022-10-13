Офис Зеленского заявил о новых ударах по объектам инфраструктуры в Киеве

По объектам критической инфраструктуры в Киевской области наносятся новые удары, заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, удары наносят дроны-камикадзе.

«Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий», – написал он в своем телеграм-канале.

В Киевской области сегодня утром объявили воздушную тревогу, пишут СМИ.

С 10 октября российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Президент РФ Владимир Путин назвал эти удары ответной реакцией на преступные действия киевского режима, напомнив про теракт на Крымском мосту, который произошел в минувшую субботу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня пообещал еще более жесткий ответ в случае новых терактов со стороны Украины и показал, как выглядят последствия массированных ударов по украинской инфраструктуре.