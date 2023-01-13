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Ру Тат
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Политика
13 января 2023  22:54

Офис Зеленского заявил, что Украине начали поставлять тяжелое вооружение

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Запад уже начал поставлять Украине тяжелое вооружение, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Киеву такое вооружение необходимо, как и танки, добавил Ермак.

«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся», – цитирует его РИА Новости.

О начале военной спецоперации на Украине Президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Западные страны, осудившие этот шаг, активно поддерживают киевские власти, в том числе снабжая их оружием. В России неоднократно заявляли, что эти шаги приводят к затягиванию конфликта.

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