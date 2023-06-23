Офис Зеленского обвинил Запад в неудачном контрнаступлении ВСУ

Запад слишком медленно поставляет военную технику и боеприпасы Вооруженным силам Украины, из-за чего контрнаступление идет слишком медленно, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, затягивание с поставками позволило России укрепить свои позиции.

«Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период русские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей. Слом российского фронта сегодня нуждается в разумном и взвешенном подходе»,— написал он в своем профиле в «Твиттере».

При этом он призвал не сравнивать контрнаступление с голливудским блокбастером или сериалом, и «не ждать экшена и покупать попкорн». По его словам, сейчас ВСУ проводят «операции по подготовке поля боя».

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский также признавался, что наступление ВСУ по всем направлениям продвигается медленнее, чем хотелось бы. А Президент РФ Владимир Путин счел потери украинской стороны очень большими по сравнению с российскими. В то же время в Пентагоне же потери Украины при контрнаступлении назвали ожидаемыми.