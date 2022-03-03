Офис врача общей практики откроется под Пестрецами во втором квартале 2022 года

В Пестречинском районе Татарстана на второй квартал этого года запланировано открытие офиса врача общей практики. Новый объект появится в Шигалеевском сельском поселении — в ЖК «Царево». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Строительство офиса врача общей практики началось в прошлом году, его площадь составляет 519 квадратных метров. Сумма контракта — 34 млн рублей.

«Объект полностью готов к эксплуатации. На сегодняшний день ведется работа по оформлению права собственности за Центральной районной больницей. Также проходит процесс оформления лицензии на ведение врачебной деятельности. Дорожная карта составлена. Ориентировочно открытие запланировано на май», — уточнил агентству замруководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

Новое медучреждение снизит нагрузку на единственный ФАП в этом жилом комплексе. Прием будут вести два врача общей практики.