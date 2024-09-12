Офис продаж Savin Premier в Казани от «Садового кольца» выиграл серебро на WOW Awards

Дизайн роскошного офиса продаж Savin Premier стал серебряным призером 13-й ежегодной премии маркетинга и креатива рынка недвижимости WOW Awards.

Офис продаж одного из самых ярких жилых комплексов столицы Татарстана открылся в апреле этого года на улице Алексея Козина внутри квартала Savin City.

Отдельно стоящее здание совмещает функции клиентского офиса, бэк-офиса и презентационного пространства, в котором дизайнерам Studio 211 удалось передать элегантный дух всего жилого комплекса: сдержанная роскошь в цветовой гамме, мебель из дорогих материалов, натуральный камень, дубовый паркет, замшевое покрытие стен, латунь и эксклюзивный декор — всё здесь подчеркивает премиальный статус проекта.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

«Исключительное внимание к деталям и высочайший уровень исполнения позволили офису продаж Savin Premier получить высокую оценку от жюри WOW Awards», — прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В клиентской зоне расположены стойка ресепшн из натурального камня, одна большая и три малые переговорные комнаты, место ожидания для гостей с обустроенным детским уголком. По периметру устроены фальш-арки, декорированные озеленением, за которым спрятаны системы вентиляции, Wi-Fi и техническое оборудование. Такое решение позволило сохранить максимально возможную высоту потолка и стилевое единство офиса продаж.

Интерьер шоурума повторяет реальное планировочное решение квартир Savin Premier. Помещения оформлены в общем стиле всего комплекса. Дизайн воплощает современное прочтение ар-деко. Комнаты залиты естественным светом, арки окон перекликаются с элементами декора, в отделке использованы только качественные материалы.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

«В этом проекте мы применили различные дизайнерские приемы и средства — симметрию арочных проемов, обильное озеленение живыми и стабилизированными растениями, затемняющееся смарт-стекло для зонирования большой переговорной. В целом я думаю, нам удалось передать изысканный стиль, характерный для жилого комплекса такого высокого уровня», — рассказал генеральный директор Studio 211 Алексей Антонов.



Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время «Садовое кольцо» развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.



Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. метров. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, «Садовое кольцо» участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»





На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:



• Savin Family, Казань

• Savin Premier, Казань

• «Тетрис», Красногорск

• «М_5», Красногорск

• Tau House, Уфа

• Terle Park, Уфа

• Urman City, Уфа.

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Александр Лексаков | 8 968 766-25-35; lean@skr-gc.ru

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