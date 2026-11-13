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На главную ТИ-Спорт 13 ноября 2026 17:37

Офис по равноправию Финляндии не нашёл дискриминации в бойкоте матчей с Россией

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Офис по равноправию Финляндии не нашёл дискриминации в бойкоте матчей с Россией
Фото: fhr.ru

Офис уполномоченного по вопросам равноправия Финляндии не обнаружил признаков дискриминации в решении Федерации хоккея страны бойкотировать матчи со сборной России. Об этом сообщается в отчёте ведомства.

Ранее председатель Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен заявлял, что финские сборные не будут играть против России. Это решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным турнирам.

«Решение хоккейной федерации Финляндии является ответом на действия российского государства, а национальная сборная явно представляет это государство. На основании имеющихся данных мы не можем сказать, что имела место дискриминация или иная деятельность, запрещённая законом о равенстве», — говорится в отчёте управления по вопросам равноправия.

Напомним, что ранее аналогичные решения о бойкоте матчей с участием России приняли федерации хоккея Норвегии, Латвии, Чехии и Швеции.

#молодежная сборная России по хоккею #сборная россии по хоккею
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