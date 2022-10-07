Офис-менеджеры в Казани зарабатывают до 75 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для офис-менеджера в Казани составляет 75 тыс. рублей, средняя зарплата такого специалиста в городе равняется 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Наиболее востребованы специалисты с высшим образованием, стажем работы от одного года и опытом организации снабжения офиса. Конкурентным преимуществом обладают специалисты со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне», — отмечают аналитики сервиса.

От 25 до 27 тыс. рублей в Казани готовы платить специалистам, имеющим неполное высшее образование, развитые коммуникативные навыки, знающим деловой этикет и основы делопроизводства. На зарплату от 27 до 35 тыс. рублей в городе могут рассчитывать специалисты с навыками работы с офисной техникой и опытом административной работы от полугода.

От 35 до 45 тыс. рублей платят сотрудникам с высшим образованием, знанием делопроизводства, правил оформления и обработки документов, опытом организации снабжения офиса и опытом работы офис-менеджером от одного года. Самую высокую зарплату, от 45 до 75 тыс. рублей, платят офис-менеджерам с опытом работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стажем работы офис-менеджером от трех лет.

Чаще всего в столице Татарстана такую работу ищут женщины в возрасте 35 лет, с высшим образованием, проработавшие на последнем месте работы 3,6 года. При этом 69% специалистов на момент размещения резюме не имеют работы и только 12% готовы к переезду.