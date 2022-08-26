Офис Ак Барс Банка «Лучше» получил специальную номинацию премии FINAWARD

25 августа в Москве на XII церемонии награждения премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD офис нового формата «Лучше» в г. Казани был отмечен специальной номинацией «Клиентский опыт офлайн».

В шорт-лист премии попали дебетовая карта Teddy Food с кешбэком на содержание бездомных животных и IT-решение «Управление пакетами продуктов» совместно с компанией «Диасофт».

Офис «Лучше» Ак Барс Банка — инновационное банковское пространство, сочетающее самые современные технологии для удобства и комфорта клиентов.

Деление офиса на зоны по продолжительности операций позволяет эффективно распределить клиентский поток и сократить время ожидания, которое можно провести с комфортом — попить кофе в уютном кафе, заняв детей игровой приставкой в детской зоне. Есть здесь и виртуальная примерочная, в которой можно оценить свой образ в фирменном мерче банка и тут же приобрести понравившуюся вещь. Для деловых встреч в офисе предусмотрены переговорные комнаты с шумоизоляцией, а в комфортабельном лектории проходят интересные мастер-классы.

В банковском пространстве «Лучше» внедрена технология распознавания лиц на базе собственной экосистемы биометрических решений Face2. Видеовалидация применяется в офисе при оплате и для получения банковских справок, а также для обеспечения дополнительной безопасности на рабочих местах.

В офисе все создано для комфорта клиента. Но главное его достоинство — способность по-настоящему впечатлять.

В 2022 году в премии приняли участие свыше 60 российских финансовых учреждений, которые представили более 90 решений и проектов. В оценке представленных на премию заявок участвуют эксперты, представляющие ведущие финансовые организации страны. В этом году в состав Экспертного совета вошла Директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.