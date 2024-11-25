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Экономика 25 ноября 2024 17:54

Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

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Центральный банк России установил на вторник, 26 ноября, курс доллара на уровне 103,7908 рубля. Этот показатель стал рекордным с марта 2022 года. Американская валюта выросла в стоимости сразу на 1,21 руб.

Официальный курс евро продемонстрировал на 1, 45 рубля и составил 108,8705 руб. Юань прибавил 26 копеек и поднялся до 14,2057 рубля.

#доллар #курс валют
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