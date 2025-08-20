news_header_top
Общество 20 августа 2025 16:28

Официальный канал Республики Татарстан появился в мессенджере MAX

Официальный канал Республики Татарстан появился в мессенджере MAX
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Официальный канал Республики Татарстан появился в национальном мессенджере MAX. Присоединиться можно по ссылке.

В канале будут публиковаться актуальные новости, анонсы мероприятий, информация о реализуемых проектах и инициативах, а также эксклюзивный контент, знакомящий с историей, культурой и достижениями Татарстана. Подписчики смогут первыми читать самые важные новости республики и не пропустят ничего интересного.

Ссылки на официальные сообщества Республики Татарстан на других площадках:

https://vk.com/nashtatarstan

https://ok.ru/nashtatarstan

https://t.me/nashtatarstan_official

#мессенджер #Татарстан
