Официальный канал Республики Татарстан появился в мессенджере MAX

Официальный канал Республики Татарстан появился в национальном мессенджере MAX. Присоединиться можно по ссылке.
В канале будут публиковаться актуальные новости, анонсы мероприятий, информация о реализуемых проектах и инициативах, а также эксклюзивный контент, знакомящий с историей, культурой и достижениями Татарстана. Подписчики смогут первыми читать самые важные новости республики и не пропустят ничего интересного.
