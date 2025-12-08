Официальный канал Минземимущества Татарстана появился в мессенджере MAX

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан запустило свой официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Теперь вся актуальная информация о земельных отношениях, управлении государственным имуществом, аукционах, торгах и реализации республиканских программ в сфере земельно-имущественных отношений будет доступна жителям Татарстана напрямую в удобном цифровом формате», – говорится в сообщении.

Подписаться на канал Минземимущества Татарстана в мессенджере MAX можно по ссылке.