news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 13:26

Официальный канал Минземимущества Татарстана появился в мессенджере MAX

Читайте нас в
Телеграм

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан запустило свой официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Теперь вся актуальная информация о земельных отношениях, управлении государственным имуществом, аукционах, торгах и реализации республиканских программ в сфере земельно-имущественных отношений будет доступна жителям Татарстана напрямую в удобном цифровом формате», – говорится в сообщении.

Подписаться на канал Минземимущества Татарстана в мессенджере MAX можно по ссылке.

#минземимущество рт #мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025