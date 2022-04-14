Официально: юниорский чемпионат мира по плаванию в 2022 году вместо Казани пройдет в Перу

Юниорский чемпионат мира по плаванию – 2022 пройдет в Перу. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации плавания (FINA).

Ранее соревнования планировалось провести в Казани в 2021 году. Однако, из-за ряда событий чемпионат сначала был отсрочен на год позже, а чуть позже и вовсе перенесен из столицы Татарстана в перуанскую Лиму.

Стоит отметить, что юниорский чемпионат мира пройдет с 30 августа по 4 сентября.

Напомним, ранее международная федерация плавания отменила этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани.