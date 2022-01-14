Официально: Хоккеист «Ак Барса» Стивен Кэмпфер сыграет на Олимпиаде за сборную США

Защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер попал в окончательный состав сборной США по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Помимо хоккеиста казанского клуба в заявку американцев вошли еще 4 представителя КХЛ: нападающие Энди Мили и Кенни Агостино из «Торпедо», Ник Шор из «Сибири», а также Брайан О'Нилл из «Йокерита».

В нынешнем сезоне на счету Кэмпфера 30 очков в 46 матчах. По данному показателю защитник барсов является третьим бомбардиром команды.