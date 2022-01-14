news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 января 2022  10:46
Дамир Садриев

Официально: Хоккеист «Ак Барса» Стивен Кэмпфер сыграет на Олимпиаде за сборную США

news_top_970_100

Защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер попал в окончательный состав сборной США по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Помимо хоккеиста казанского клуба в заявку американцев вошли еще 4 представителя КХЛ: нападающие Энди Мили и Кенни Агостино из «Торпедо», Ник Шор из «Сибири», а также Брайан О'Нилл из «Йокерита».

В нынешнем сезоне на счету Кэмпфера 30 очков в 46 матчах. По данному показателю защитник барсов является третьим бомбардиром команды. 

#ХК Ак барс #хоккей #олимпиада в Пекине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное