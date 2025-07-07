«Официально выдвинуто два кандидата»: как идет избирательная кампания Раиса РТ

В Татарстане продолжается избирательная кампания. Сейчас проходит завершающийся этап выдвижения на выборах Раиса РТ. Кроме того, идет выдвижение кандидатов на муниципальных выборах. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока официально выдвинуто два кандидата»

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики. Сейчас продолжается этап выдвижения кандидатов, рассказал сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Пока на выборах Раиса РТ выдвинуто четыре кандидата от политических партий. Кондратьев перечислил их: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Два кандидата уже представили документы в ЦИК РТ – Руслан Юсупов и Рустам Минниханов, сообщил глава Центризбиркома.

«То есть пока официально выдвинуто два кандидата. Политические партии на своих мероприятиях законно выдвигают кандидатов. Но этот кандидат становится выдвинутым только тогда, когда принесет свои документы на выдвижение в Центральную избирательную комиссию РТ. И после этого он считается выдвинутым. Он получает соответствующую бумагу, свидетельствующую о том, что комиссия приняла у него документы. После этого он может проводить агитационную работу», – уточнил Кондратьев.

Прием документов в ЦИК завершится 11 июля в 18 часов. Далее начнется регистрация кандидатов. При этом Кондратьев не исключил, что и другие партии еще могут выдвинуть своих кандидатов.

Андрей Кондратьев: «Кандидат становится выдвинутым только тогда, когда принесет свои документы на выдвижение в Центральную избирательную комиссию РТ. И после этого он считается выдвинутым» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предстоит избрать 7,5 тыс. депутатов

На выборах Раиса Татарстана кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено, подчеркнул глава Центризбиркома.

Он добавил, что в единый день голосования, 14 сентября, в республике также состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

На сегодня на муниципальных выборах выдвинулся 451 кандидат. Из них два кандидата от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 138 кандидатов – от партии «Единая Россия» и 311 – в порядке самовыдвижения, отметил Кондратьев.

В Татарстане сложилась хорошая традиция – на выборы приходят семьями Фото: © «Татар-информ»

«Всегда в выборах у нас молодожены активно участвуют»

В Татарстане сложилась хорошая традиция – на выборы приходят семьями, заявил Кондратьев.

«Это становится не просто голосованием. Таким образом формируется ответственность за свое будущее. Когда мы приходим на избирательные участки всей семьей, мы детям показываем пример того, что от их голоса зависит их будущее, будущее нашей республики, нашей страны», – сказал он.

И уже сегодня в Татарстане стартует конкурс «Всей семьей на выборы». В этом году в нем могут принять участие не только многодетные семьи.

Для участия необходимо снять одноминутный ролик с рассказом о своей семье.

«Это презентация семьи и ее отношения к системе выборов, к участию в выборах. В конце ролика нужно сказать: «Наша семья идет на выборы». Итоги конкурса подведем до конца августа», – отметил председатель ЦИК.

Он добавил, что есть пары, которые хотят заключить брак именно в день выборов.

«Всегда в выборах у нас молодожены активно участвуют. Это тоже уже традиция, когда после бракосочетания из ЗАГСа молодожены едут на избирательный участок отдавать свои голоса за будущее своей семьи, в том числе и всей республики», – подчеркнул Кондратьев.

Эльвира Ахметова: «Для нас это был праздник, когда мы нарядные приходили на избирательный участок, голосовали, фотографировались. И это память» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В рамках семейной недели по всей республике будет проведено более 600 мероприятий»

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова призналась, что тоже со всей семьей ходит на выборы.

«У нас это уже традиция. Даже когда мои дети были школьниками, у них не было права голоса, они ходили на избирательный участок с нами. И для нас это был праздник, когда мы нарядные приходили на избирательный участок, голосовали, фотографировались. И это память», – рассказала она.

Ахметова подчеркнула, что руководство республики уделяет большое внимание поддержке семей, традиционных семейных ценностей.

Поэтому в этом году в республике с 1 по 8 июля проходит масштабное событие – «Семейная неделя».

«Ее девиз: «Татарстан – территория счастливых семей». И в рамках этой недели по всей республике будет проведено более 600 мероприятий», – заметила Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ.