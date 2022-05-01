Официально: Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» официально объявил о назначении Виктора Козлова главным тренером уфимского клуба. Ранее этот пост занимал финский специалист Томи Лямся.

«Салават Юлаев» в завершившемся плей-офф вылетел во втором раунде, уступив в шести матчах (2-4) челябинскому «Трактору». По ходу розыгрыша Кубка Гагарина уфимскую команду покинули все легионеры.

«Переговоры прошли легко, потому что это почетно – быть главным тренером «Салавата Юлаева». Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов. Состоялась встреча с Главой республики. Для меня встретиться с Радием Фаритовичем (Хабиров) – огромная честь. Понимаю, какая ответственность возложена на меня.

Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону», – цитирует Козлова официальный сайт клуба», - приводит слова Козлова клубная пресс-служба.