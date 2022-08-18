Официально: Умарали Рахмоналиев перейдет в «Рубин» в зимнее трансферное окно

«Рубин» подписал контракт на три с половиной года с узбекским полузащитником Умарали Рахмоналиевым. Игрок присоединится к команде ближайшей зимой в статусе свободного агента.

Отметим, что сегодня новичку «Рубина» исполняется 19 лет. Умарали Рахмоналиев родился 18 августа 2003 года. Основное амплуа - центральный полузащитник. Выступает за ташкентский «Бунёдкор», за который забил 7 голов в 21-м матче.

Казанский «Рубин» после пяти туров чемпионата Первой лиги занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующего челнинского «КАМАЗа» на пять очков.

Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет 21 августа в Ульяновске против аутсайдера чемпионата «Волги».