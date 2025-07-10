Официально: «Торпедо» исключили из Премьер-лиги за организацию договорного матча

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Московское «Торпедо» исключили из РПЛ. Решение принято в ходе расследования договорного матча «Торпедо» с челнинским «КАМАЗом». Президент «Торпедо» Леонид Соболев оказался в СИЗО — его обвиняют в подкупе арбитра. Подозреваемый судья также взят под стражу.

«В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) – запретить Скородумову В.В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет.

В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) – запретить Соболеву Л.Д. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет.

В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024-2025 годов между командами «Торпедо-Москва» – «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года): – исключить ФК «Торпедо-Москва» г. Москва из числа участников Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2025-2026 годов;

оштрафовать ФК «Торпедо-Москва» г. Москва на 5 000 000 рублей», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Напомним, «Торпедо» заняло первое место в минувшем сезоне Первой лиги и получило право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026. Позже совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду в случае ее исключения из РПЛ.