Официально: «Рубин» приостановил до лета действие контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

«Рубин» объявил о приостановке действия контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Отмечается, что соглашения с игроками приостановлены до лета 2022 года. Оба футболиста пополнили состав клуба в летнее трансферное окно.

Сеад Хакшабанович перешел в «Рубин» за 6,5 миллиона евро из шведского «Норчепинга» и провел в составе команды 20 матчей, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. За Андерса Дрейера казанцы заплатили 6 миллионов евро, с 8 голами датчанин является лучшим бомбардиром «Рубина» в этом сезоне.

Напомним, следующий матч казанцы проведут дома против «Ростова» 14 марта в 19:00 по московскому времени.