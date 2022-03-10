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Спорт
10 марта 2022  16:41
Дамир Садриев

Официально: РФС сообщил об отмене действия санитарного регламента

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Бюро исполкома Российского футбольного союза отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях, включая Российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РФС акцентирует внимание участников соревнований на неукоснительности соблюдений норм и требований Роспотребнадзора.

Помимо отмены санитарного регламента на заседании бюро исполкома РФС также были приняты следующие решения. Утвердить новую структуру календарей Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2 сезона-2021/2022.

Напомним, санитарный регламент был введен по ходу сезона 2020/21 в связи с распространением коронавирусной инфекции.

#РФС #кдк рфс
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