Официально: РФС сообщил об отмене действия санитарного регламента

Бюро исполкома Российского футбольного союза отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях, включая Российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РФС акцентирует внимание участников соревнований на неукоснительности соблюдений норм и требований Роспотребнадзора.

Помимо отмены санитарного регламента на заседании бюро исполкома РФС также были приняты следующие решения. Утвердить новую структуру календарей Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2 сезона-2021/2022.

Напомним, санитарный регламент был введен по ходу сезона 2020/21 в связи с распространением коронавирусной инфекции.