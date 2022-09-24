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Спорт
24 сентября 2022  14:23

Официально: «Нефтехимик» подписал контракт с Эмилем Гариповым

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«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

Отмечается, что соглашение с обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба рассчитано до конца нынешнего сезона.

Помимо «Ак Барса» Эмиль также выступал в составах московского «Динамо», челябинского «Трактора» и омского «Авангарда».

Ранее Гарипов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» прокомментировал соглашение со своим новым клубом.

Стоит отметить, что накануе «Нефтехимик» уступил «Трактору» со счетом 3:5. На данный момент нижнекамцы идут на последнем месте в КХЛ, потерпев 9 поражений в 9 матчах. 

#хоккей #ХК Нефтехимик #гарипов эмиль
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