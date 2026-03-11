Официально: Иран пропустит чемпионат мира по футболу-2026 в Северной Америке

Фото: rfs.ru

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали официально объявил, что сборная страны не примет участия на чемпионате мира 2026 года.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете враждебных действий, предпринятых против Ирана, за восемь или девять месяцев нам были навязаны две войны, и несколько тысяч наших граждан были убиты. По этой причине у нас, безусловно, нет возможности участвовать в таком мероприятии», — приводит слова Доньямали TV2 со ссылкой на DPA.

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана должна была сыграть в группе G против Египта, Бельгии и Новой Зеландии.