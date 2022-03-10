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Спорт
10 марта 2022  19:03
Дамир Садриев

Официально: главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с «Ростовом»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

«Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кроме того, пресс-служба РФС сообщила о продлении контракта Карпина с национальной сборной до конца 2022 года. Таким образом, Валерий Карпин будет совмещать работу в национальной сборной и «Ростове».

Напомним, специалист тренировал донскую команду 2017 по 2021 год.

Ближайший матч под руководством Карпина «Ростов» проведет 14 марта в гостях против казанского «Рубина». 

#Футбол #сборная России по футболу #фк ростов
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