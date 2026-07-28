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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 14:50

Официально: Галимов остается в «Ак Барсе» на сезон 2026/27

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Официально: Галимов остается в «Ак Барсе» на сезон 2026/27
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Галимовым. Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2026/27, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Галимов провел 81 матч, в котором набрал 48 очков (19 голов + 29 передач) при показателе полезности «+25». Всего за «Ак Барс» нападающий сыграл 472 игры и записал на свой счет 214 очков (98+116) с полезностью «+87».

Ранее клуб также объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Никитой Евсеевым.

#ХК Ак барс #Артем галимов
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