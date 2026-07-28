Официально: Галимов остается в «Ак Барсе» на сезон 2026/27

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Галимовым. Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2026/27, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Галимов провел 81 матч, в котором набрал 48 очков (19 голов + 29 передач) при показателе полезности «+25». Всего за «Ак Барс» нападающий сыграл 472 игры и записал на свой счет 214 очков (98+116) с полезностью «+87».

Ранее клуб также объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Никитой Евсеевым.