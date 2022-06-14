Официально: Единая лига расширилась до 12 команд и сменила формат проведения чемпионата

Баскетбольные клубы МБА (Москва) и «Самара» включены в состав Единой лиги, начиная с сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, в предстоящем сезоне баскетбольной Единой лиги выступят 12 клубов. 10 из них — участники предыдущих чемпионатов: «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Нижний Новгород», «Парма» (Пермь), «Астана и «Цмоки-Минск». К этим десяти командам добавятся также МБА и «Самара».

Кроме того, на заседании Совета Лиги был утвержден и новый формат сезона 2022/23.

Так, регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом этапе команды сыграют два круга, после которого команды поделятся на две группы: группа А (1-6 места) и группа Б (7-12 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

По итогам регулярного чемпионата будут определены восемь лучших команд, которые попадут в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед.

Напомним, действующим чемпионом лиги является «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии завершившегося сезона. Бронзовые медали Единой лиги, в свою очередь, завоевал УНИКС. В серии за третье место казанский клуб обыграл «Локомотив-Кубань».