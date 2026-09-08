Официально: Дэвид Маккормак – игрок казанского УНИКСа

Фото: unics.ru

Казанский баскетбольный клуб УНИКС официально подтверждает подписание соглашения с 27-летним американским центровым Дэвидом Маккормаком.

Контракт рассчитан на сезон-2026/2027.

В минувшем сезоне спортсмен выступал за немецкую «Баварию». Его статистика в Бундеслиге составила 7,5 очка и 4,8 подбора в среднем за 16 минут; в Евролиге – 6,9 очка и 3,2 подбора за 15,5 минут.

Ранее Маккормак защищал цвета турецких клубов «Бешикташ», «Дарушшафака» и «Галатасарай», итальянских «Олимпии» и «Виртус», а также немецкой «Альбы».

В составе «Олимпии» (Милан) американский бигмен стал обладателем Суперкубка Италии 2024 года.