Официально: Дамир Жафяров подписал контракт с «Нефтехимиком»

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Бывший нападающий «Торпедо», «Ак Барса», СКА и «Авангарда» Дамир Жафяров официально подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 31‑летний форвард сыграл в 27 матчах за астанинский «Барыс», в которых набрал 5 (1+4) очков. До того он провел сезон в казанском «Ак Барсе» и омском «Авангарде».

В минувшем чемпионате нижнекамский «Нефтехимик» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей‑офф. Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ начнется 5 сентября.