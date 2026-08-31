Офицер Росгвардии из РТ признан лучшим во всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Командир взвода Управления вневедомственной охраны по Республике Татарстан капитан полиции Игорь Виславский признан лучшим в индивидуальной номинации «Теоретическая подготовка» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Организатором конкурса выступило Главное управлением вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, в нем состязались сотрудники строевых подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

Финальный этап проходил с 24 по 28 августа. За звание «Лучший по профессии» боролись 24 команды – победители окружных отборочных этапов, представляющие все округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Конкурсанты успешно прошли испытания, приближенные к реальным служебным задачам. Среди них – оказание медпомощи, огневая подготовка, контраварийное вождение и другие. В финале команды приняли участие в комбинированной эстафете и турнире по перетягиванию каната.

Награждение победителей прошло в Москве. В торжественной церемонии принял участие заместитель главы ведомства генерал-полковник Василий Сонин.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

«Эти дни показали главное – звание «Лучший по профессии» нельзя получить за один удачный результат. Здесь это были задания конкурса. Но все мы понимаем, в реальной службе второго старта не бывает. Когда поступает сигнал «Тревога», никто не знает заранее, что ждет экипаж по указанному адресу. Нет возможности выбрать удобные условия, повторить попытку или исправить последствия. Есть вызов, есть несколько минут на прибытие и есть люди, которые рассчитывают на вашу помощь», – обратился к участникам Василий Сонин.

Первое место в командном зачете заняла команда Управления вневедомственной охраны по городу Москве, второе – сборная Ставропольского края, а третье место завоевали бойцы из Республики Бурятия. Победителям вручили ключи от новых патрульных автомобилей. После этого были награждены победители в индивидуальных номинациях.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Торжественную церемонию закрыли выступления Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ и ансамбля Главного управления Росгвардии по Москве. Они прошли на фоне дымного триколора, развеянного БПЛА.