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Происшествия
21 ноября 2022  16:53
Полина Шевчук

Офицер ЛНР рассказал, что на Украине под видом ЧВК воюют солдаты НАТО

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Более 10 частных иностранных военный компаний на данный момент воюют на территории Украины. Об это рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко эфире телеканала «Россия 24».

Марочко сделал особый акцент, что наблюдается значительный рост прибывающих на территорию Украины иностранных наемников из стран бывшего СНГ, а также из стран НАТО и Восточной Европы.

«Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до десяти, этих частных компаний. Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине», – отметил офицер.

#спецоперация на Украине
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