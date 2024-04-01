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Происшествия 1 апреля 2024 19:53

Генерал КСИР погиб при ударе по Дамаску

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Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, передает РИА Новости.

#Сирия
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