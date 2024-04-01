Генерал КСИР погиб при ударе по Дамаску

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску, передает РИА Новости.

Сообщается, что погибший был одним из старших командиров фронта сопротивления.

Авиаудар, произведенный Израилем, пришелся по зданию генконсульства и резиденции посла испламской республики в Дамаске.

По предварительным данным, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.