Офицер из Татарстана погиб на Украине, двое его братьев остаются в зоне СВО

Офицер-танкист из Балтасинского района Татарстана Рафил Гайнутдинов погиб во время спецоперации на Украине. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в администрации района.

Гайнутдинов выпускник Казанского танкового училища. Проходил службу в Таджикистане, участвовал в боевых действиях в Сирии.

На Украину офицер попал практически в начале военной спецоперации. Его рота, имевшая большой боевой опыт, участвовала в самых сложных и ответственных операциях. 12 августа жизнь офицера трагически оборвалась – десантная машина подорвалась на вражеской мине.

Похоронили Рафила Гайнутдинова 15 августа в родном селе Нижний Субаш. Офицеру был 31 год.

Известно, что сейчас двое братьев Рафила также защищают границы нашей Родины. Один из братьев был дважды ранен.

