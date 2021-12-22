ОЭЗ «Иннополис» впервые заключила договоры с венчурными фондами

Сегодня особая экономическая зона «Иннополис» впервые заключила договоры с шестью венчурными фондами. Они будут искать подходящие себе проекты и стартапы и инвестировать в них.

«Это знаковое событие для российской IT-индустрии. Впервые в ОЭЗ „Иннополис“ в качестве партнеров зашли венчурные фонды. Особая экономическая зона создает полноценную венчурную экосистему, которая нацелена на ускорение развития стартап-сообщества и будет способствовать укреплению инновационной системы. Для нас важно сотрудничество с ключевыми игроками венчурного рынка России, чтобы обеспечить молодым компаниям эффективный доступ к венчурному финансированию и открыть перспективным технологическим проектам возможность выхода на международный венчурный рынок», — отметил директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

Он подчеркнул, что к 2025 году ОЭЗ планирует привлечь более 15 млрд рублей венчурного финансирования. Также будут разрабатываться и проводиться различные тренинговые программы для повышения квалификации кадров в сфере инноваций.

Основным направлением сотрудничества ОЭЗ «Иннополис» и партнерских фондов станет совместная реализация программ акселерации и коммерциализации для инновационных компаний и технологических проектов.

Важным вектором партнерства также является привлечение российских и иностранных инвестиций в перспективные стартапы, развитие экспертного сообщества в инновационной сфере и проведение аналитических исследований.

Венчурные фонды инвестируют в перспективные старап-проекты, а также помогают выйти им на международный уровень.

По словам управляющего директора одного из венчурных фондов Ильи Гольда, в Иннополисе собрано очень много достойных компаний, которые в будущем могут стать многомиллионными.

«Мы инвестируем в компании, когда у них уже начались продажи. Прежде всего мы смотрим на проекты, связанные с использованием высоких технологий в энергетике. Татарстан для нас место не только для поиска стартапов, но и для сбыта продукции наших компаний», — объяснил Гольд.