ОЭЗ «Иннополис» приглашает иностранные компании стать ее резидентами

Российский город высоких технологий Иннополис предлагает иностранным компаниям открыть представительства на территории Особой экономической зоны «Иннополис», где работают более 200 организаций, среди которых Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, X5, S7, Росатом, а также компании с иностранным участием — Soramitsu, Schneider Electric и другие, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

«Многим зарубежным компаниям Татарстан и инновационный центр Иннополис известен не понаслышке. Республика активно расширяет международные связи и контакты, как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе, а у Университета Иннополис богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами. Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством», — сказал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Также в Иннополисе действует комплекс мер поддержки. Так, например, резиденты особой экономической зоны могут получить помощь в подборе it-кадров. В городе расположен университет, ежегодно выпускающий квалифицированных it-специалистов, и рекрутинговый центр, который подбирает специалистов в сфере инновационных технологий для компаний Иннополиса по всей России.

Помимо этого, компании, изъявившие желание стать резидентами Иннополиса, получают помощь в открытии филиала юрлица, а также индивидуальные условия на аренду офиса или рабочие места в коворкинге. Также у резидентов ОЭЗ «Иннополис» есть возможность принимать участие в мероприятиях и встречах с крупными экспертами из it-сферы. Более того, для компаний особой экономической зоны предусмотрена возможность получения грантов от различных партнеров ОЭЗ.

Напомним, в Госдуме РФ рассматривается федеральный законопроект, согласно которому владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Данные официальные представительства будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ.