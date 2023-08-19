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ОЭЗ «Иннополис» пополнилась 10 новыми стартапами
10 новых стартапов одобрены для реализации на территории особой экономической зоны «Иннополис». Решение было принято на заседании 23-го экспертного совета с участием венчурных инвесторов, представителей крупных корпораций и ведущих отраслевых экспертов.
Все проекты создаются на основе искусственного интеллекта. Это в том числе сервис сопровождения карьерного пути, финансовый маркетплейс, предрейсовый медосмотр за 59 секунд, подбор запчастей для автомобилей и распознавание повреждений корпуса, цифровой двойник здания и другие.
Как рассказали в пресс-службе ОЭЗ, проходной балл получили все инициативы.
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