ОЭЗ «Иннополис» пополнилась 10 новыми стартапами

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Иннополис»

10 новых стартапов одобрены для реализации на территории особой экономической зоны «Иннополис». Решение было принято на заседании 23-го экспертного совета с участием венчурных инвесторов, представителей крупных корпораций и ведущих отраслевых экспертов.

Все проекты создаются на основе искусственного интеллекта. Это в том числе сервис сопровождения карьерного пути, финансовый маркетплейс, предрейсовый медосмотр за 59 секунд, подбор запчастей для автомобилей и распознавание повреждений корпуса, цифровой двойник здания и другие.

Как рассказали в пресс-службе ОЭЗ, проходной балл получили все инициативы.